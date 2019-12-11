Ученые в Калифорнии задумались о смысле жизни

У людей, которые нашли смысл жизни, физические и когнитивные способности выше, чем у тех, кто его только ищет, следует из исследования, проведенного учеными Калифорнийского медицинского университета в Сан-Диего.

Сам процесс поиска смысла жизни при этом связан с переживаниями, стрессом и ухудшением здоровья. Однако «те, у кого есть смысл в жизни, счастливее и здоровее, чем те, у кого его нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Clinical Psychiatry.

По мнению ученых, «понимание смысла связано с улучшением здоровья, хорошим самочувствием и долголетием».

Исследование проводилось три года, было опрошено более 1 тыс. жителей Сан-Диего в возрасте от 21 до 100 лет. Поиск смысла жизни описывался словами «я ищу цель или миссию для своей жизни», а завершение поиска – «я нашел удовлетворяющую меня жизнь».

Выяснилось, что к 60 годам «поиск уменьшается, а осмысленность жизни увеличивается», но после 60 лет «все начинает меняться» в обратную сторону, люди «начинают искать уже новый смысл».

Внутри возрастных групп те, кто нашел смысл жизни, демонстрируют лучшие показатели по физическому и психическому здоровью.