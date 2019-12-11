Озвучены минусы возврата курительных комнат в аэропортах

«Справедливость на стороне здоровья, а не наркотической зависимости», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист, автор онлайн-книги «Курить, чтобы бросить» Владимир Шахиджанян. Он прокомментировал рассмотрение в Госдуме законопроекта о возвращении «курилок» в транзитные зоны аэропортов.

«Зачем вынуждать людей нарушать, если можно это предотвратить?», – заметил журналист, автор книг по психологии и онлайн-книги «Курить, чтобы бросить» Владимир Шахиджанян. По его оценке, запрет на курение в аэропортах, который был законодательно введен в 2013 году, практически не действует. «Либо в туалетах сплошная завеса, ведь туда дежурных полицейских не поставишь, либо выходят на улицу, оглядываются, но курят», – констатирует Шахиджанян.

В среду стало известно, что профильный комитет Совета Федерации изменил свою позицию по возврату курилок в аэропорты. Комитет по социальной политике одобрит проект, хотя ранее подвергал его критике, сообщил глава комитета Валерий Рязанский.

«Наш комитет работал над этой темой, провел большую работу по согласованию текстов двух законов, которые вместе идут (о возврате курилок и приравнивании электронных сигарет и вейпов к обычным сигаретам – прим. ТАСС), поэтому наш комитет предложит Совету Федерации поддержать, это был большой диалог, длинный. Несмотря на то, что мы сначала сопротивлялись, сначала у нас была другая точка зрения, но когда мы отработали многие детали, естественно, мы свою точку зрения о поддержке законопроекта сформировали, до членов Совета Федерации она будет доведена», – сказал Рязанский.

Парламентарий добавил, что в настоящее время предлагается значительно больше мер регуляторной политики в вопросе антитабачного законодательства, которая «приносит пользы неизмеримо больше, чем этот небольшой шаг назад».

Напомним, в Госдуме уже подготовлены ко второму чтению поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Как сообщил «Интерфаксу» автор законопроекта, депутат от «Единой России» Сергей Боярский, речь идет о возможности установки специально выделенных помещений для курения в стерильных зонах.

В июле законопроект был принят в первом чтении – «за» проголосовали 327 депутатов, «против» - 74. Как сообщила тогда «Комсомольская правда», в столичном аэропорту «Шереметьево» допустили создание «курилок», при условии если в этом изолированном помещении будут непрозрачные стены, мощные системы вентиляции и плакаты о вреде курения и пропаганде здорового образа жизни.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные опроса ВЦИОМ от 2016 года, согласно которым 33 процента россиян признались, что не соблюдают запрет на курение в общественных местах. В 2015-м, через два года после введения запрета на курение в помещениях аэропортов, тот же ВЦИОМ провел опрос, из которого следовало: 37% пассажиров «Шереметьево», аэропорта Сочи и нескольких крупных российских авиаузлов лично сталкивались с нарушителями запрета.

Владимир Шахиджанян обратил внимание на то, что «многие плохо себя чувствуют без сигарет – они нервничают и в итоге портят настроение и себе, и пограничному контролю, и стюардессам, и своим близким». По его мнению, курение подобно наркотической зависимости, от которой необходимо лечить.

«Негативных последствий у разрешения не будет, потому что всю жизнь в аэропортах были курительные комнаты. Когда-то пепельницы располагались в подлокотниках самолетных кресел и курили даже во время полета». Тем не менее, Владимир Шахиджанян не считает, что нужно возвращаться к подобной практике, потому что «справедливость на стороне здоровья, а не наркотической зависимости: у многих людей непереносимость табака. А полностью изолировать курильщиков на борту все равно не получится!».

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что у нынешнего запрета есть и положительные стороны, поскольку «многие думают: там нельзя, здесь нельзя – тогда и не буду курить вообще!».

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