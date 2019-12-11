Озвучены минусы возврата курительных комнат в аэропортах

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11 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Чем запомнится Лужков в российской истории

Столичный мэр стал одним из символов российской политики 1990-х годовФото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков – один из столпов отечественной политики девяностых и нулевых годов. Как и то время, он был человеком крайне неоднозначным, рисовать его одной краской – неважно, белой или черной – грешить против истины. Чем запомнился этот знаковый персонаж и какую роль он сыграл в российской истории? Подробности...
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Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений Российской армии? Подробности...
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Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...

Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
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Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
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      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              Озвучены минусы возврата курительных комнат в аэропортах

                 11 декабря 2019, 09:40
              Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
              Текст: Карина Казанцева

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              «Справедливость на стороне здоровья, а не наркотической зависимости», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист, автор онлайн-книги «Курить, чтобы бросить» Владимир Шахиджанян. Он прокомментировал рассмотрение в Госдуме законопроекта о возвращении «курилок» в транзитные зоны аэропортов.

              «Зачем вынуждать людей нарушать, если можно это предотвратить?», – заметил журналист, автор книг по психологии и онлайн-книги «Курить, чтобы бросить» Владимир Шахиджанян. По его оценке, запрет на курение в аэропортах, который был законодательно введен в 2013 году, практически не действует. «Либо в туалетах сплошная завеса, ведь туда дежурных полицейских не поставишь, либо выходят на улицу, оглядываются, но курят», – констатирует Шахиджанян.

              В среду стало известно, что профильный комитет Совета Федерации изменил свою позицию по возврату курилок в аэропорты. Комитет по социальной политике одобрит проект, хотя ранее  подвергал его критике, сообщил глава комитета Валерий Рязанский.

              «Наш комитет работал над этой темой, провел большую работу по согласованию текстов двух законов, которые вместе идут (о возврате курилок и приравнивании электронных сигарет и вейпов к обычным сигаретам – прим. ТАСС), поэтому наш комитет предложит Совету Федерации поддержать, это был большой диалог, длинный. Несмотря на то, что мы сначала сопротивлялись, сначала у нас была другая точка зрения, но когда мы отработали многие детали, естественно, мы свою точку зрения о поддержке законопроекта сформировали, до членов Совета Федерации она будет доведена», – сказал Рязанский.

              Парламентарий добавил, что в настоящее время предлагается значительно больше мер регуляторной политики в вопросе антитабачного законодательства, которая «приносит пользы неизмеримо больше, чем этот небольшой шаг назад». 

              Напомним, в Госдуме уже подготовлены ко второму чтению поправки в закон  «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Как сообщил «Интерфаксу» автор законопроекта, депутат от «Единой России» Сергей Боярский, речь идет о возможности установки специально выделенных помещений для курения в стерильных зонах.

              В июле законопроект был принят в первом чтении – «за» проголосовали 327 депутатов, «против» - 74. Как сообщила тогда «Комсомольская правда», в столичном аэропорту «Шереметьево» допустили создание «курилок»,  при условии если в этом изолированном помещении будут непрозрачные стены, мощные системы вентиляции и плакаты о вреде курения и пропаганде здорового образа жизни.

              В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные опроса ВЦИОМ от 2016 года, согласно которым 33 процента россиян признались, что не соблюдают запрет на курение в общественных местах. В 2015-м, через два года после введения запрета на курение в помещениях аэропортов, тот же ВЦИОМ провел опрос, из которого следовало: 37% пассажиров «Шереметьево», аэропорта Сочи и нескольких крупных российских авиаузлов лично сталкивались с нарушителями запрета.

              Владимир Шахиджанян обратил внимание на то, что «многие плохо себя чувствуют без сигарет – они нервничают и в итоге портят настроение и себе, и пограничному контролю, и стюардессам, и своим близким». По его мнению, курение подобно наркотической зависимости, от которой необходимо лечить.

              «Негативных последствий у разрешения не будет, потому что всю жизнь в аэропортах были курительные комнаты. Когда-то пепельницы располагались в подлокотниках самолетных кресел и курили даже во время полета». Тем не менее, Владимир Шахиджанян не считает, что нужно возвращаться к подобной практике, потому что «справедливость на стороне здоровья, а не наркотической зависимости: у многих людей непереносимость табака. А полностью изолировать курильщиков на борту все равно не получится!».

              Тем не менее, эксперт подчеркнул, что у нынешнего запрета есть и положительные стороны, поскольку «многие думают: там нельзя, здесь нельзя – тогда и не буду курить вообще!».

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