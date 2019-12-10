ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

«Нормандская четверка» собралась впервые за три годаФото: Christophe Petit Tesson/Reuters
В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
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Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              10 декабря 2019, 19:39

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ-5 лучших практик со 2 по 8 декабря попали такие проекты: продление мер социальной поддержки усыновителей, Костромская область; пособие на питание школьников, Астраханская область; лекарственное обеспечение детей из малообеспеченных семей, Ивановская область; новый стандарт онкологической помощи, Москва; расширение перечня медицинских работников, которым компенсируют расходы на жилье, Севастополь.

              В Костромской области решением губернатора региона Сергея Ситникова продлено действие мер социальной помощи, направленных на поддержку усыновителей. Сергей Ситников подписал закон о продлении до 2022 года действия единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Мера поддержки составляет 30 тысяч рублей и выплачивается одному из усыновителей. Закон действует в Костромской области с 2013 года.

              «Меры финансовой поддержки усыновителей чрезвычайно важны в непростой экономике и более чем востребованы. Власть Костромской области показала приверженность ранее заявленному курсу поддержки усыновления в регионе, найдя возможность пролонгации выплат для поддержки усыновленных детей», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              С 1 января 2020 года в Астраханской области вступает в силу изменение в Закон Астраханской области «О мерах социальной поддержки населения». В соответствии с ним ученикам 1-4 классов из многодетных и малоимущих семей будет выплачиваться пособие на питание.

              «Власти Астраханской области верно определили, кто нуждается в соцподдержке – с 1 января ученикам 1-4 классов, воспитывающимся вмногодетных и малоимущих семьях, будет выплачиваться пособие на питание. Расходы многодетных и малоимущих семей сами по себе «черный ящик» для многих – там на счету каждая копейка, а питание дома может быть довольно скромным. Если же семьи смогут сэкономить на расходах на питание в школе, то смогут улучшить питание детей дома. Также ритмичное питание детей, вне зависимости от финансовых неурядиц в семье, — это не только забота о здоровье детей, но и основа для успехов в школе, а значит, дети не будут чувствовать себя ущемленными», – заявила политконсультант Алена Август.

              В Ивановской области детей из малоимущих семей в возрасте до шести лет включительно обеспечат лекарственными препаратами для лечения острых респираторных вирусных инфекций и бронхолегочных заболеваний через аптеки, прикрепленные к поликлиникам. Информацию о принадлежности семьи к категории малоимущих медучреждение получит в рамках межведомственного обмена с территориальными органами социальной защиты населения. На сегодняшний день в регионе более 17 тыс. детей воспитываются в семьях, имеющих статус малообеспеченных. В 2019 году на обеспечение детей лекарствами направлен 1 млн рублей, на следующий год запланировано более 5 млн рублей.

              «Сырость, загрязнения воздуха, промышленная пыль в городах – все это в любой момент может подорвать здоровье ребенка. При всем разнообразии лекарств на прилавках аптек, их стоимость часто тяжелым грузом ложится на семейные бюджеты. Обычная простуда может сильно повлиять на платежеспособность малообеспеченной семьи и внутреннее эмоциональное состояние. Помощь малообеспеченным семьям и повышение доступности лекарственного обеспечения поможет избежать многих сложных ситуаций и почувствовать им себя защищенными», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              Москва внедрит новый стандарт онкологической помощи, который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начинать лечение. Мэр Москвы распорядился расширить программу обеспечения новейшими лекарствами от рака. В нее войдут препараты, предназначенные для лечения еще четырех видов онкозаболеваний — рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Ранее город обеспечивал лекарственную терапию при шести видах онкологических заболеваний: раке молочной и предстательной желез, почек, прямой кишки, бронхов (легкого), а также меланоме. Кроме того, в столице планируется открыть четыре онкодиспансера, ряд профильных отделений в крупнейших городских больницах, а также шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей. За каждым из этих центров будет закреплено население одного или двух административных округов Москвы. В соответствии с новым стандартом обследования специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов будет осуществлять одна медицинская организация. Это позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начинать лечение.

              «Вообще, хотелось бы увидеть масштабирование этой практики по всей стране, поскольку онкологическая помощь – это одна из самых трудных проблем медицины. Для многих людей самостоятельное приобретение лекарств от рака – это непосильная задача, поэтому им приходится иногда долго ждать лечения, в некоторых случаях это заканчивается трагедией, мы все знаем такие истории. Поэтому доступность и возможность быстро назначить онкологический препарат – это абсолютное благо. Это практика, спасающая жизни», – считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

              В Севастополе будет расширен перечень специалистов, которым полагаются выплаты за съем жилья. Дополнительно включены врачи-терапевты, участковые, педиатры и врачи общей практики. Все те, кто непосредственно оказывает медицинскую помощь в первичном звене здравоохранения. Медицинским работникам компенсируют по 20 тыс. рублей в месяц на наем жилья. В целом на эту программу выделено 2,7 млн рублей.

              «Инициатива расширяет поддержку найма медицинских работников на вакантные места. Позволяет решить проблемы с дефицитом кадров в первичном звене медицинской помощи. Для региональных бюджетов это относительно небольшие средства (миллионы рублей), которые позволяют ускорить найм врачей. Инициатива легко тиражируема и будет пользоваться поддержкой граждан (проблемы с медицинским приемом и лечением входят в топ-3 основных жалоб граждан)», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.


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