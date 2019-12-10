ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ-5 лучших практик со 2 по 8 декабря попали такие проекты: продление мер социальной поддержки усыновителей, Костромская область; пособие на питание школьников, Астраханская область; лекарственное обеспечение детей из малообеспеченных семей, Ивановская область; новый стандарт онкологической помощи, Москва; расширение перечня медицинских работников, которым компенсируют расходы на жилье, Севастополь.

В Костромской области решением губернатора региона Сергея Ситникова продлено действие мер социальной помощи, направленных на поддержку усыновителей. Сергей Ситников подписал закон о продлении до 2022 года действия единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Мера поддержки составляет 30 тысяч рублей и выплачивается одному из усыновителей. Закон действует в Костромской области с 2013 года.

«Меры финансовой поддержки усыновителей чрезвычайно важны в непростой экономике и более чем востребованы. Власть Костромской области показала приверженность ранее заявленному курсу поддержки усыновления в регионе, найдя возможность пролонгации выплат для поддержки усыновленных детей», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

С 1 января 2020 года в Астраханской области вступает в силу изменение в Закон Астраханской области «О мерах социальной поддержки населения». В соответствии с ним ученикам 1-4 классов из многодетных и малоимущих семей будет выплачиваться пособие на питание.

«Власти Астраханской области верно определили, кто нуждается в соцподдержке – с 1 января ученикам 1-4 классов, воспитывающимся вмногодетных и малоимущих семьях, будет выплачиваться пособие на питание. Расходы многодетных и малоимущих семей сами по себе «черный ящик» для многих – там на счету каждая копейка, а питание дома может быть довольно скромным. Если же семьи смогут сэкономить на расходах на питание в школе, то смогут улучшить питание детей дома. Также ритмичное питание детей, вне зависимости от финансовых неурядиц в семье, — это не только забота о здоровье детей, но и основа для успехов в школе, а значит, дети не будут чувствовать себя ущемленными», – заявила политконсультант Алена Август.

В Ивановской области детей из малоимущих семей в возрасте до шести лет включительно обеспечат лекарственными препаратами для лечения острых респираторных вирусных инфекций и бронхолегочных заболеваний через аптеки, прикрепленные к поликлиникам. Информацию о принадлежности семьи к категории малоимущих медучреждение получит в рамках межведомственного обмена с территориальными органами социальной защиты населения. На сегодняшний день в регионе более 17 тыс. детей воспитываются в семьях, имеющих статус малообеспеченных. В 2019 году на обеспечение детей лекарствами направлен 1 млн рублей, на следующий год запланировано более 5 млн рублей.

«Сырость, загрязнения воздуха, промышленная пыль в городах – все это в любой момент может подорвать здоровье ребенка. При всем разнообразии лекарств на прилавках аптек, их стоимость часто тяжелым грузом ложится на семейные бюджеты. Обычная простуда может сильно повлиять на платежеспособность малообеспеченной семьи и внутреннее эмоциональное состояние. Помощь малообеспеченным семьям и повышение доступности лекарственного обеспечения поможет избежать многих сложных ситуаций и почувствовать им себя защищенными», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Москва внедрит новый стандарт онкологической помощи, который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начинать лечение. Мэр Москвы распорядился расширить программу обеспечения новейшими лекарствами от рака. В нее войдут препараты, предназначенные для лечения еще четырех видов онкозаболеваний — рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Ранее город обеспечивал лекарственную терапию при шести видах онкологических заболеваний: раке молочной и предстательной желез, почек, прямой кишки, бронхов (легкого), а также меланоме. Кроме того, в столице планируется открыть четыре онкодиспансера, ряд профильных отделений в крупнейших городских больницах, а также шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей. За каждым из этих центров будет закреплено население одного или двух административных округов Москвы. В соответствии с новым стандартом обследования специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов будет осуществлять одна медицинская организация. Это позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начинать лечение.

«Вообще, хотелось бы увидеть масштабирование этой практики по всей стране, поскольку онкологическая помощь – это одна из самых трудных проблем медицины. Для многих людей самостоятельное приобретение лекарств от рака – это непосильная задача, поэтому им приходится иногда долго ждать лечения, в некоторых случаях это заканчивается трагедией, мы все знаем такие истории. Поэтому доступность и возможность быстро назначить онкологический препарат – это абсолютное благо. Это практика, спасающая жизни», – считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В Севастополе будет расширен перечень специалистов, которым полагаются выплаты за съем жилья. Дополнительно включены врачи-терапевты, участковые, педиатры и врачи общей практики. Все те, кто непосредственно оказывает медицинскую помощь в первичном звене здравоохранения. Медицинским работникам компенсируют по 20 тыс. рублей в месяц на наем жилья. В целом на эту программу выделено 2,7 млн рублей.

«Инициатива расширяет поддержку найма медицинских работников на вакантные места. Позволяет решить проблемы с дефицитом кадров в первичном звене медицинской помощи. Для региональных бюджетов это относительно небольшие средства (миллионы рублей), которые позволяют ускорить найм врачей. Инициатива легко тиражируема и будет пользоваться поддержкой граждан (проблемы с медицинским приемом и лечением входят в топ-3 основных жалоб граждан)», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.