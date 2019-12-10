Путин высказался по поводу появления «гламурных людей» на Параде Победы

Обязательными гостями Парада Победы останутся ветераны, однако и в появлении «гламурных людей» на трибунах есть нечто положительное, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

На заседании СПЧ заявили, что на парад Победы в последние годы приходит все больше и больше «гламурных людей», но нужно обеспечивать присутствие ветеранов Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

«Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы их не можете не видеть на трибунах. Какой-то гламур там появляется? Я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания. Ну, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но вы знаете, что сейчас в голову пришло. Если уж гламурные люди интересуются парадом, то в этом что-то есть и положительное», – заметил Путин.

Он подчеркнул, что особе внимание власти продолжат уделять приглашению ветеранов, которые что-то «делали для страны, в том числе в сложных условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, для жизни».

«Вы правы абсолютно, мы так и делаем. Но я попрошу и администрацию, и министерство обороны уделить этому особое внимание», – отметил президент.

На прошлой неделе Путин пообещал пригласить 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Ейска на Парад Победы в 2020 году, который направил просьбу об этом на «прямую линию».