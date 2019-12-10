Путин рассказал об обнаружении места захоронения его брата поисковиками

Президент Владимир Путин рассказал, что поисковые отряды нашли место захоронения его брата, который погиб во время блокады Ленинграда.

«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке (Пискаревское мемориальное кладбище) захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер, и все, во время блокады, поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке. Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа», – передает слова Путина РИА «Новости».

Путин о работе поисковиков: Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке захоронен оказался. Родители даже не знали, просто бумажку им прислали, что умер во время блокады и все. А они нашли даже участок, где он похоронен. Так что по себе знаю, что это хорошая работа pic.twitter.com/DbDjyX5w4g — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 10, 2019

Старший брат Путина Виктор умер от дифтерита в 1942 году. О том, что Виктор похоронен на Пискаревском кладбище, президент России рассказывал и ранее.