Директора московской школы уволили после того, как ученица провалилась сквозь стеклянный пол

В московской школе, где ученица провалилась сквозь стеклянный пол, проведено расследование, директор школы, его зам и преподаватель физкультуры уволены, сообщили в пресс-службе московского департамента образования и науки.

«В связи с несчастным случаем, произошедшим с ученицей 4-го класса в конце ноября, администрация школы провела служебное расследование. Помещение, где произошел инцидент, было незамедлительно закрыто. В дальнейшем оно не будет использоваться в образовательных целях, там расположится служебное помещение», – пояснили в департаменте, передает РИА «Новости».

Также там добавили, что преподаватель физкультуры, директор и его заместитель уволены из учреждения.

С родителями школьников провели встречу, в ходе которой им продемонстрировали результаты расследования.

Напомним, в Москве десятилетняя школьница попала в больницу после того, как проверила стеклянный пол в учебном учреждении на прочность.