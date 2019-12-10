Зеленский оценил «биомеханику» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая переговоры с российским лидером в Париже, заявил о «другой природной биомеханике» Владимира Путина.

«Он по каждому вопросу детально разбирает этот вопрос на детали… и мы начинаем каждый словом «урегулировать». Это сложно. Я просто другой человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами еще увидим, сегодня были некоторые уступки, и я это почувствовал», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

В целом он охарактеризовал переговоры с Путиным как сложные, при этом отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.

«Она должна была быть 20 минут, а длилась около часа. Состояла из двух частей: когда мы были все вместе, а после тет-а-тет. Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам», – заявил Зеленский.

Он также заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным.

Напомним, в Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам встречи лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.

Зарубежные издания, обсуждая итоги состоявшейся в Париже встречи «нормандской четверки», разделились во мнениях: одни пишут о прорыве, другие – об ограниченных по масштабам договоренностях.

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