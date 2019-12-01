Леонтьев заявил о намерении завершить карьеру

Певец Валерий Леонтьев, который весной отметил 70-летие сольным концертом, заявил, что в следующем году хочет завершить карьеру.

«Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы – бросить работать», – передает слова Леонтьева «Комсомольская правда».

В апреле Леонтьев перенес несколько концертов из-за болезни.