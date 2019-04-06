Леонтьев отменил концерты из-за болезни

Российский певец Валерий Леонтьев сообщил, что вынужден перенести два концерта в Твери и Рыбинске из-за болезни.

«Я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – «Я вернусь!» 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске! P.S. Мед и малина имеются», а – написал Леонтьев в своем Instagram.