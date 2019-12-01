Буксир ВМФ России спас терпящих бедствие рыбаков в Японском море

Спасательный буксир Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России спас рыбаков, которые терпели бедствие в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

«Сегодня в 2.00 по Хабаровскому времени оперативная служба Тихоокеанского флота получила оповещение от регионального морского спасательно-координационного центра во Владивостоке том, что в Японском море терпит бедствие малое плавсредство с двумя рыбаками на борту. О возникших проблемах последние смогли сообщить спасателям, используя маломощную радиостанцию», – передает РИА «Новости» сообщение ТОФ.

Было решено экстренно перенаправить в район бедствия морской спасательный буксир МБ-92. В этот момент судно совершало переход из залива Анива во Владивосток. В готовности подключиться к поиску находился и самолет морской авиации ТОФ, однако его помощь не потребовалась – пластиковая рыбацкая лодка была найдено в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого.

«Рыбаки благополучно приняты на борт СБ-92, им оказана первая медицинская помощь. В настоящее время судно ТОФ со спасенными следует во Владивосток», – сообщили в пресс-службе.