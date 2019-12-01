Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

Цифровая маркировка духов и парфюма, а также шин, фотокамер и некоторых видов одежды с 1 декабря 2019 года стала в России обязательной, говорится в соответствующих распоряжениях правительства.

Согласно распоряжению правительства России, с 1 декабря 2019 года обязательность маркировки распространяется на духи, шины и покрышки, предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, блузки, пальто, полупальто, плащи, куртки, включая лыжные, ветровки, а также на постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотокамеры (кроме кинокамер) и фотовспышки, передает ТАСС.

Напомним также, в конце ноября в Госдуме предложили маркировать домашних котов, собак и рыб.