Жертвам священников-педофилов выплатят компенсации во Франции

Жертвам священников-педофилов во Франции выплатят единовременные компенсации, сообщила председатель конференции епископов Франции Эрика Мулен-Бофора.

Французские епископы проголосовали на пленарном заседании в городе Лурд. Они признали агрессию, молчание, безразличие, халатность и плохие решения внутри церкви, передает РИА «Новости».

«Фонд пожертвований будет финансироваться за счет епископов, виновных священников, пока они живы, и верующими, которые хотят нам помочь», – заявил Мулен-Бофор.

Ранее папа Римский попросил прощения у жертв священников-педофилов.

Напомним, папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила. Он заявил, что Ватикан готов сделать все, чтобы искоренить педофилию в католической церкви.