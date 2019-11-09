Россия придумала дипломатический способ сохранить ядерную сделку с Ираном

У России есть идеи, как дать шанс дипломатии по сохранению ядерной сделки с Ираном, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в кулуарах IV Московской конференции по нераспространению.

Дипломат подчеркнул, что отказ Тегерана от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), предусматривающих модернизацию реактора в Араке, вызван санкционным давлением Вашингтона, передает ТАСС.

«Вторичные экстерриториальные санкции, безоглядно и по широкому фронту применяемые Вашингтоном, во многих ситуациях буквально сковывают нормальную работу», – указал Рябков.

Замглавы МИД России сообщил, что в субботу встретился с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи. В ходе переговоров обсуждалась тема Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и напряженная ситуация в Персидском заливе.

«Да. Мы обсудили ситуацию, которая вызывает растущую озабоченность. Она имеет несколько измерений. Одно из них – это непрекращающиеся попытки определенных сил, региональных и внерегиональных, дальше нагнетать ситуацию в Персидском заливе. Другая сторона этого дела – сложности с обеспечением устойчивого выполнения СВПД. Нужно дать шанс дипломатии, идеи есть, их немало, при наличии политической воли они могут быть реализованы», – приводит его слова РИА «Новости».

Между тем представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран отказался от предусмотренного ядерной сделкой плана по преобразованию объекта в Фордо в международный центр ядерных исследований.

Он также заявил, что иранская сторона располагала весомыми основаниями для того, чтобы не пустить на прошлой неделе эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект в Натанзе.

Напомним, 14 июля 2015 года «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.