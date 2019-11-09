Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского композитора Александру Пахмутову с юбилеем, отметив ее вклад в развитие традиций отечественной культуры, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отмечает, что Пахмутова – «яркий, талантливый, увлеченный человек», который «своим творчеством, всей своей жизнью» подает достойный пример «глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине».

«Ваш вдохновенный труд, огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры – снискали Вам высочайшее, поистине всенародное признание», – добавил российский лидер.

В субботу, 9 ноября, Александра Пахмутова отмечает 90-летие. Она является автором более 400 песен, в числе которых хиты «Птица счастья» и «Надежда».

В воскресенье коллеги и поклонники таланта поздравят композитора с юбилеем на сцене Большого театра.