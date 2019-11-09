Филолог назвала слова года в России

В 2019 году российских составителей словарей должны «зацепить» слова, связанные с робототехникой, считает доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидия Малыгина.

Малыгина заявила, что, на ее взгляд, в 2019 году «будут слова «чат-бот», «виртуальный собеседник», слова, связанные с роботами, передает радио Sputnik.

«Это связано с тем, что сейчас очень важная проблема в том, что не понятно, что сможет делать человек, когда робот возьмет на себе огромное количество функций», – отметила филолог.

Ранее Государственный институт русского языка имени Пушкина в рамках проекта «Слово года» выяснил, что самыми частотными словами в русскоязычных медиа в 2019 году стали «пожар» и «протест».

Также в ноябре Толковый словарь английского языка Коллинза назвал фразу climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.