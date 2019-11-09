Соратник Тимошенко и Ющенко предрек развал Украины

Украина медленно, но уверенно идет по пути распада государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко, губернатор Запорожской области времен президентства Виктора Ющенко, экс-депутат Рады Евгений Червоненко.

По словам Червоненко, к разделению Украины на несколько стран приведет неспособность ее руководства решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания, передает РИА «Новости».

Бездействие властей, полагает Червоненко, способно вызвать отделение западной части государства, а именно Львова и Закарпатья. При этом, в отличие от Югославии, Украина не будет подвергаться бомбардировке, поскольку на ее территории размещены несколько АЭС, полагает экс-депутат Рады.

Политики сами подтолкнули страну к развалу, так как изначально не собирались реализовывать волю народа, проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе, а руководство страны идет на поводу у вооруженных «добровольцев», отметил экс-министр в эфире телеканала NewsOne. Он добавил, что у государства должна быть «монополия на силу», иначе ситуация начинает дестабилизироваться.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии «формулы Штайнмайера» на распад Украины.

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