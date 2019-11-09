Вывезший своих детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

В аэропорту Хабаровска приземлился самолет с россиянином Денисом Лисовым, который вывез в Польшу своих детей после принудительной передачи их органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью ливанского происхождения.

Согласно данным на онлайн-табло аэропорта, «рейс FV 6287 авиакомпании «Россия» [из Москвы] прилетел. Фактическое время прибытия – 09.00 (02.00 мск)», передает ТАСС.

По словам самого Лисова, в Хабаровске он в первую очередь займется оформлением документов для устройства детей в детсады и школы.

«Самые основные [ближайшие планы] – это школа, детские садики, трудоустройство меня уже на работу, в целом, бытовые вопросы. В первую очередь будут решаться детские садики, школы, оформление документов на регистрацию, все с нуля. (...) Дети младшие родились в Швеции, а старшие здесь», – рассказал Лисов и добавил, что паспорта также придется восстанавливать.

Он рассказал, что у семьи есть квартира в Хабаровске, но отметил, что намеревается увеличить площадь жилья. Однако для этого нужно оформить необходимые документы, а также обладать соответствующими финансовыми возможностями.

Лисов – железнодорожник, также у него есть строительная специальность. Однако, по словам россиянина, он пока не знает, чем будет заниматься. По словам Лисова, въезд на территорию Евросоюза может быть для него опасен – из-за объявления в международный розыск он рискует быть арестованным, а дети – вновь отправленными в приемную семью.

«Не были дома уже семь лет и семь месяцев, чувствуем себя нормально, но за перелет очень устали. (...) Двое из детей никогда не были в России», – добавил Лисов.

Начальник отдела опеки министерства соцзащиты Хабаровского края Наталья Меньшикова в свою очередь заверила, что власти региона окажут россиянину материальную помощь.

«Сейчас семья будет решать вопросы, и мы, соответственно, подключаться – по поводу прописки, устройства детей в школу, в детский сад. Наша задача – оказать им в этом содействие. И обязательно меры социальной поддержки – детские пособия, материальная помощь. Вчера на заседании краевой межведомственной комиссии было принято решение об оказании многодетной семье материальной помощи», – сообщила Меньшикова.

Она уточнила, что главная задача семьи сейчас – зарегистрироваться на территории Хабаровского края. Она сообщила, что специалисты ждут Дениса Лисова с документами. После этого можно будет решать вопросы пособий, государственной материальной помощи и материнского капитала.

Власти региона выразили готовность при необходимости помочь Лисовым в оформлении пособий и пенсий по потере кормильца, с документами и оформлением в детский сад и школу. Кроме того, им будет оказана необходимая юридическая помощь – консультирование, сопровождение, устройство детей в образовательные учреждения.

Планируется, что семья после прилета в Хабаровск отправится к родственникам, которые проживают в селе Скворцово.

Напомним, 3 ноября Денис Лисов и три его дочери Алиса (4 года), Серафима (6 лет) и Софья (12 лет) прилетели в Москву из Варшавы.

Ранее Окружной суд Варшавы отказал Швеции в выдаче Лисова, вывезшего из страны троих своих детей. Судья сослался на то, что в Швеции дети были помещены «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», а угроза нового расставания с отцом ухудшает психологическое здоровье его дочерей.

Лисов был задержан пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию в апреле 2019 года. Перед этим он забрал трех дочерей из приемной семьи мусульман в Швеции и вывез их на пароме в Польшу. В этой стране он попросил статус беженца.

В приемную семью мусульман детей отдали, так как мать тяжело заболела, а отец якобы не мог справиться с уходом.

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