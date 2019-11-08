Помпео назвал Украину многолетним проектом США

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».

По словам главы Госдепа, задача США – сделать Украину процветающей, менее коррумпированной и «способной двигаться в направлении Запада», передает «Укринформ».

«Президент Трамп не раз и не два, а три раза предоставил украинцам средства, которыми они могут защитить себя от российской агрессии на Донбассе. Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл – для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», – заявил госсекретарь США, добавив, что его страна очень четко определила свою позицию по Крыму.

Напомним, в пятницу стало известно о планах США упразднить пост спецпредставителя по Украине. Ранее президент США Дональд Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире, подчеркнув, что ему «не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована».

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