«Волонтеры Победы» помогут гражданам Казахстана посетить могилы их предков

«Волонтеры Победы» презентовали основные направления деятельности Международной команды волонтеров 75-летия Победы в Республике Казахстан на Форуме молодежных лидеров России и Казахстана, который прошел в Омске.

Руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев рассказал, что одним из проектов в честь празднования юбилея Победы станет «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».

Так, волонтеры из Казахстана создадут команды для сопровождения мероприятий 75-летия Победы, а лучшие из волонтеров примут участие в сопровождении парадов Победы в Москве и Нур-Султане, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Кроме того, в рамках подписанного на форуме молодежных лидеров меморандума о сотрудничестве между «Волонтерами Победы» и общественным объединением «Atamnyn amanaty» будет организована помощь в посещении казахстанскими семьями мест захоронения их предков–участников Великой Отечественной войны.

«Часто могилы, павших в Великой Отечественной войне, находятся на территории других государств. И не всегда у родственников есть возможность приезжать и ухаживать за захоронением. Как раз в этом и могут помочь волонтеры. В нашем Движении уже есть опыт, когда добровольцы из других стран помогали нашим активистам ухаживать за могилами, которые находятся за рубежом. Мы предлагаем аналогичную помощь семьям Казахстана, чьи родственники захоронены на территории Российской Федерации», – сказала Ольга Амельченкова, руководитель «Волонтеров Победы», член Центрального штаба ОНФ.