Посольство России допустило скорое освобождение задержанных в Будапеште фанатов ЦСКА

Два российских болельщика после драки с местными жителями и полицией Будапешта перед началом матча Лиги Европы между венгерским клубом «Ференцварош» и московским ЦСКА скоро могут быть освобождены, сообщили в посольстве России в Венгрии.

«Исходя из информации венгерских компетентных органов, есть основания полагать о возможном скором освобождении двух граждан России, задержанных в Будапеште 7 ноября в рамках локализации беспорядков в контексте матчевой встречи команд ЦСКА и «Ференцварош», – сказано на странице посольства в Facebook.

Напомним, в четверг перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицией.

Позже задержанные были освобождены, под стражей оставались только два фаната ЦСКА.