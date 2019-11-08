Под стражей в Будапеште остаются двое фанатов ЦСКА

Два российских болельщика остаются под стражей в Будапеште после драки с местными жителями и полицией перед началом матча Лиги Европы между венгерским клубом «Ференцварош» и московским ЦСКА в четверг.

Как сообщила пресс-служба российского посольства, остальные болельщики, ранее задержанные полицией, освобождены из-под стражи.

«Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА – «Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные <...> [российские] граждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания», – передает ТАСС сообщение посольства.

Тем временем советник российской дипмиссии Тигран Гарибян рассказал, что посольство России в Венгрии находится в плотном контакте с венгерской стороной по вопросу задержания российских футбольных болельщиков.

«Мы не хотели бы давать какие-то количественные показатели... Работаем в плотном контакте с венгерской стороной, будем выяснять обстоятельства и добиваться скорейшего освобождения (российских болельщиков). Не могу комментировать (другие подробности)», – передает РИА «Новости» слова Гарибяна.

Напомним, в четверг перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицией.

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