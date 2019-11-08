Возле югоосетинского поста на границе с Грузией произошла стрельба

Стрельба произошла в пятницу утром возле югоосетинского поста на границе с Грузией, сообщила руководитель пресс-службы Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии Екатерина Бязрова.

Бязрова уточнила, что выстрелы раздались 8 ноября в 07.30 мск со стороны высоты 903.2, расположенной западнее населенного пункта Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии, в непосредственной близости от поста пограничной службы. По ее словам, было произведено семь-восемь выстрелов, которые не повлекли жертв и повреждений пограничной инфраструктуры, передает ТАСС.

Кроме того, по ее словам, двумя часами ранее был замечен небольшой беспилотник «военного образца», который прилетел со стороны селения Кода, некоторое время барражировал вдоль границы, после чего отправился в сторону населенного пункта Абано.

Бязрова подчеркнула, что ведомством «отмечена опасная тенденция, связанная с резким изменением оперативной обстановки на участке государственной границы Южной Осетии и Грузии в районе населенного пункта Уиста (Цнелис), обусловленная необоснованным применением сотрудниками грузинских силовых структур огнестрельного оружия, ведением разведки с применением различных современных систем БПЛА, оказанием давления на население приграничных грузинских населенных пунктов Чорчана, Коби и Кода с целью выдвижения беспочвенных и провокационных обвинений в адрес Южной Осетии, а также систематической дезинформацией населения Грузии и широкого международного сообщества».

Бязрова выразила недоумение позицией международных наблюдателей Европейского союза, которые не только не контролируют действия подразделений грузинских силовых структур, но фактически попустительствуют их провокационной и деструктивной деятельности, направленной на дальнейшую эскалацию напряженности.

В конце августа Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории. После этого пограничная служба КГБ Южной Осетии начала усиление границы с Грузией.

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