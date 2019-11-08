В центре Бишкека прогремели три взрыва

По меньшей мере два человека пострадали в результате трех взрывов в кафе в центре Бишкека.

Взрывы прогремели в точке быстрого питания «Антошка» на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик в Бишкеке, передает РИА «Новости».

По словам очевидцев, сейчас кафе охвачено пламенем, на месте работают пожарные.

В МЧС республики заявили, что на место инцидента для тушения огня направлены два пожарных расчета.

В Бишкеке в здании на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Чуй произошел взрыв pic.twitter.com/Mx9NDiDycb — Bars.media (@Barsmedia1) 8 ноября 2019 г.

О причинах взрывов пока не сообщается. По предварительным данным пожарных, взорвались газовые баллоны. Двух человек госпитализировали, точное число пострадавших неизвестно.