Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 13 копеек и составил 63,65 рубля, курс евро поднялся на 19 копеек – до 70,33 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 61,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД