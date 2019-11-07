Тындинская больница получит 170 млн рублей на капремонт

Тындинская городская больница (Тында, Амурская область) получит 170 млн рублей из резервного фонда правительства страны на капитальный ремонт хирургического здания в январе 2020 года.

Средства перечислят по просьбе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и после обращения губернатора Приамурья Василия Орлова, сообщается на сайте правительства Амурской области.

Спикер дала поручение сенаторам от региона проконтролировать освоение средств, которые по ее просьбе выделили из резервного фонда правительства РФ на капитальный ремонт больницы в Амурской области, к ней прикреплены жители Тынды и окрестных территорий.

В настоящее время в 7-этажном хирургическом здании уже идет ремонт за счет областных средств – всего 34 млн. До конца года здесь установят более 500 новых дверей, заменят 150 оконных деревянных оконных блоков на пластиковые на 5 и 6 этажах.

В 2020 году в учреждении намерены провести штукатурно-малярные работы всех этажей, заменить системы отопления и водоотведения, приборы освещения и пожарной сигнализации.

После завершения ремонта всего здания ГАУЗ АО «Тындинская больница» необходимо будет оформить лицензию на осуществление в этом корпусе медицинской деятельности.

На первом этаже разместятся диагностический центр и приемный покой, на втором будет находиться детское соматическое отделение, на третьем – клиническая лаборатория и СПИД-лаборатория. Четвертый этаж займет администрация больницы, бухгалтерия и отдел кадров, пятый – терапевтическое и первично-сосудистое отделения, шестой – терапевтическое отделение с блоком интенсивной терапии для пациентов первично-сосудистого отделения. На седьмом этаже будет находиться реанимационный оперблок.

Также в планах у руководства тындинской больницы развернуть в хирургическом корпусе травматологический центр с оказанием качественной и доступной медицинской помощи населению не только города Тынды и Тындинского района, но и Зейского и Сковородинского районов. После ремонта в это здание переедут медработники ныне действующего здания хирургии, терапии и скорой помощи.

Проблему необходимости капремонта в тындиской больнице в июле поднял бригадир стройки БАМа – Герой Соцтруда Иван Варшавский. Выступив в Совете Федерации, обращаясь к сенаторам, Варшавский рассказал о проблемах с местным здравоохранением: в Тындинской больнице, расположенной в 840 километрах от Благовещенска, не хватает специалистов, а на ремонт и увеличение числа койко-мест выделили в пять раз меньше средств, чем требуется.

«ПСД и положительное заключение государственной экспертизы на проект готовы. Стоимость ремонта оценивается в более чем 200 миллионов рублей, самостоятельно бюджет региона его осилить бы не смог, поэтому поддержка Совета Федерации и Правительства РФ для нас очень важна. Капитальный ремонт Тындинской больницы непременно повысит доступность и качество медицинской помощи в Тынде и других населённых пунктах, где живут строители Байкало-Амурской магистрали», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.