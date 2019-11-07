Тындинская больница получит 170 млн рублей на капремонт

Взгляд
7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
Разделы

Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает интеграции России и Белоруссии

Площадь Победы в Минске проходит «капитальный ремонт» – и это строительное начинание неожиданно получило политический подтекстФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Проекты «дорожных карт» по углублению интеграции России и Белоруссии будут представлены главам двух стран к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. На финише работы межведомственной комиссии двух стран спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в Минск, чтобы оценить, насколько далеко может зайти углубляемый ныне процесс. Подробности...
Перейти а раздел…

Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
Перейти а раздел…

Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовыФото: пресс-служба МВД Таджикистана
Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс, деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...

Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
Обсуждение: 220 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как меняется климат в России

    Совместная победа Газпрома, Москвы и Берлина

    Аромат легалайза проституции

      Перейти а раздел…

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...

      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
      Подробности...

      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа стоимость билетов на поезд в Крым
              Названа дата начала продаж билетов на пассажирские поезда в КрымЗахарова обвинила Deutsche Welle во лжиНафтогаз перечислил европейских поставщиков газа вместо ГазпромаПрезидентом ВАДА избран поляк
              Киев обвинили в двойной дискриминации русского языкаСтал известен новый главный редактор телеканала «Дождь»Минобороны Грузии начало кампанию по борьбе с «российской дезинформацией»В Ингушетии придумали аппарат для приготовления шашлыка на балконе
              В России назвали пять основных сценариев развития экспорта в 2020-еНа давшего «порулить» самолетом девушке пилота Ан-24 завели делоПакистан спустя 30 лет решил вернуть России 93,5 млн долларовИсторик оценила находку останков наполеоновского генерала под танцполом в Смоленске

              Главная тема


              Россию и США перессорило массовое самоубийство женщин

              раскол блока


              Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

              тонкие психологи


              ЦБ раскрыл методы работы телефонных мошенников

              старый долг


              Пакистан спустя 30 лет решил вернуть России 93,5 млн долларов

              Видео

              бомбардировки белграда


              Почему американцы не знают о военных преступлениях США

              размен на хинкали


              Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

              коммунистическая угроза


              Америка нашла китайскую замену СССР

              Претензии Нафтогаза


              Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Свершившийся факт


              Дмитрий Родионов: Кто выиграл великую газовую войну

              Увеличение спроса


              Анна Долгарева: Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

              Традиционная реакция


              Василий Стоякин: Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

              на ваш взгляд


              Таксисты планируют забастовку из-за маленьких тарифов. А вы считаете низкими расценки на такси?

              Тындинская больница получит 170 млн рублей на капремонт

                 7 ноября 2019, 18:36
              Фото: amurobl.ru

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Тындинская городская больница (Тында, Амурская область) получит 170 млн рублей из резервного фонда правительства страны на капитальный ремонт хирургического здания в январе 2020 года.

              Средства перечислят по просьбе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и после обращения губернатора Приамурья Василия Орлова, сообщается на сайте правительства Амурской области.

              Спикер дала поручение сенаторам от региона проконтролировать освоение средств,  которые по ее просьбе выделили из  резервного фонда правительства РФ на капитальный ремонт больницы в Амурской области, к ней прикреплены жители Тынды и окрестных территорий.

              В настоящее время в 7-этажном хирургическом здании уже идет ремонт за счет областных средств – всего 34 млн. До конца года здесь установят более 500 новых дверей, заменят 150 оконных деревянных оконных блоков на пластиковые на 5 и 6 этажах.

              В 2020 году в учреждении намерены провести штукатурно-малярные работы всех этажей, заменить системы отопления и водоотведения, приборы освещения и пожарной сигнализации.

              После завершения ремонта всего здания ГАУЗ АО «Тындинская больница» необходимо будет оформить лицензию на осуществление в этом корпусе медицинской деятельности.

              На первом этаже разместятся диагностический центр и приемный покой, на втором будет находиться детское соматическое отделение, на третьем – клиническая лаборатория и СПИД-лаборатория. Четвертый этаж займет администрация больницы, бухгалтерия и отдел кадров, пятый – терапевтическое и первично-сосудистое отделения, шестой – терапевтическое отделение с блоком интенсивной терапии для пациентов первично-сосудистого отделения. На седьмом этаже будет находиться реанимационный оперблок.

              Также в планах у руководства тындинской больницы развернуть в хирургическом корпусе травматологический центр с оказанием качественной и доступной медицинской помощи населению не только города Тынды и Тындинского района, но и Зейского и Сковородинского районов. После ремонта в это здание переедут медработники ныне действующего здания хирургии, терапии и скорой помощи.

              Проблему необходимости капремонта в тындиской больнице в июле поднял бригадир стройки БАМа – Герой Соцтруда Иван Варшавский. Выступив в Совете Федерации, обращаясь к сенаторам, Варшавский рассказал о проблемах с местным здравоохранением: в Тындинской больнице, расположенной в 840 километрах от Благовещенска, не хватает специалистов, а на ремонт и увеличение числа койко-мест выделили в пять раз меньше средств, чем требуется.

              «ПСД и положительное заключение государственной экспертизы на проект готовы. Стоимость ремонта оценивается в более чем 200 миллионов рублей, самостоятельно бюджет региона его осилить бы не смог, поэтому поддержка Совета Федерации и Правительства РФ для нас  очень важна. Капитальный ремонт Тындинской больницы непременно повысит доступность и качество медицинской помощи в Тынде и других населённых пунктах, где живут строители Байкало-Амурской магистрали», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............