Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд

Рублевый индекс Мосбиржив четверг днем впервые в истории поднялся выше 3 тыс. пунктов на фоне позитивных корпоративных историй и улучшения настроений глобальных инвесторов.

Индекс Мосбиржи к 14.15 мск вырос на 0,71% – до 3002 пунктов (уже поднимался на 0,8%, до 3003,15 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС поднялся на 0,86% – до 1484,01 пункта, передает РИА «Новости».

Январский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,26% – до 62,52 доллара за баррель.