Главу Комитета солдатских матерей сняли с должности из-за слов о трагедии в Забайкалье

Председатель Комитета солдатских матерей (КСМ) Флера Салиховская отстранена от должности из-за заявлений об инциденте в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, заявил зампредседателя комитета Андрей Курочкин.

Он объяснил, что в КСМ не согласны со словами Салиховской о том, что в армии нет дедовщины, а Шамсутдинов убил восьмерых из-за компьютерных игр и интернета, передает «Интерфакс».

Решение о досрочном прекращении полномочий Салиховской председателя было принято 2 ноября. Пока Минюст не зарегистрирует это изменение, Салиховская будет числиться председателем КСМ в выписке ЕГРЮЛ, но она «не имеет права делать заявления, подписывать документы от имени организации без согласования правления».

Ранее сообщалось, что большинство членов «Комитета солдатских матерей России» не согласны с мнением главы организации Флеры Салиховской о том, что побудить Рамиля Шамсутдинова к преступлению могли компьютерные игры.

Напомним, в октябре Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. Отец Шамсутдинова посетил его в СИЗО и заявил, что его сын столкнулся с дедовщиной.

После инцидента министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.