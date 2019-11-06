В «Комитете солдатских матерей России» разделились мнения о мотивах преступления Шамсутдинова

Большинство членов «Комитета солдатских матерей России» не согласны с мнением главы организации Флеры Салиховской о том, что побудить Рамиля Шамсутдинова к преступлению могли компьютерные игры, заявил газете ВЗГЛЯД юрист «Комитета» Александр Латынин.

В конце октября в военной части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам – погибли 8 человек. Отец задержанного военнослужащего впоследствии заявил СМИ, что его сын столкнулся с насилием со стороны офицеров части. 5 ноября представители ветеранской организации «Офицеры России» и «Комитета солдатских матерей России» дали совместную пресс-конференцию, где председатель президиума «Офицеров» Сергей Липовой обвинил в случившемся жестокие компьютерные игры, а глава «Комитета солдатских матерей России» Флёра Салиховская добавила, что «интернет надо закрывать», не исключив и возможной дедовщины.

«Наш председатель Флёра Салиховская недавно высказала свое мнение о том, что якобы поводом для этого ужаснейшего преступления являлись компьютерные игры с насилием, которые блуждают по просторам нашего интернета. Могу сказать, что не только я, но как члены правления, так и председатели региональных отделений – практически все члены нашей огромной общественной организации категорически не согласны с данными высказываниями Флёры Салиховской», - заявил Латынин.

Юрист не исключил, что Шамсутдинова могли спровоцировать и неуставные отношения в части.

«Самое главное, что мы не отрицаем, что поводом могли являться и неуставные отношения. А неуставные отношения, которые имеют место быть в качестве не только вымогательств денежных средств, о которых у нас заявила Флёра Маликовна. Нет. Письма нам содержат не только жалобы на применение неуставных отношений, и различные моменты, вопросы по поводу военной службы», - сказал Латынин.