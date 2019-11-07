ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,4%, хотя в предыдущем прогнозе ожидался рост на 1,8%. В 2021 году, по оценкам организации, рост экономики России ускорится до 1,5%. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%, передает РИА «Новости».

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, в 2020 году – 4,9%, что выше весенней оценки.

Кроме того, Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП США в 2019 году до 2,3% с майской оценки в 2,4%. В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, хотя в предыдущем прогнозе ожидался рост на 1,9%. В 2021 году, по оценкам организации, рост экономики США замедлится до 1,6%. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП США вырос на 2,9%.

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США в период с 2019 по 2021 годы будет составлять 3,7%, хотя весной ЕК ожидала 3,8% в текущем году и 3,7% – в следующем.

Также Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП Китая на 2019 год до 6,1% и на 2020 год – до 5,8%. В 2021 году рост ВВП Китая, по оценкам ЕК, замедлится до 5,6%. В 2018 году, по оценке ЕК, экономика КНР выросла на 6,6%.

ЕК отмечает, что китайская экономика выросла на 6,2% за первые девять месяцев 2019 года на фоне «усиления давления со стороны как внешней среды, так и снижения внутреннего спроса».

В целом Еврокомиссия понизила прогноз роста мирового ВВП на 2019 год по сравнению с предыдущей, весенней оценкой на 0,3 процентного пункта – до 2,9%.

В октябре Международный валютный фонд также понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год на 0,1 процентного пункта, до 1,1%.