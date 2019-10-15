МВФ вновь понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год на 0,1 процентного пункта, до 1,1%, указано в октябрьском докладе фонда по росту мировой экономики World Economic Outlook.

В докладе отмечено, что причиной ухудшения прогноза стал пересмотр цен на нефть, передает РИА «Новости».

Отмечается, что прогноз по экономическому росту в России на текущий год МВФ понижает уже третий раз, при этом прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%.

Кроме того, МВФ понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта – до 6,1% и 5,8% соответственно. Ухудшение прогнозов по КНР эксперты связывают не только с влиянием торговой войны с США, но и с тем, что «его экономика движется к более устойчивым темпам роста в среднесрочной перспективе».

Прогноз по росту ВВП США также понизился на 0,2 п.п. – до 2,4%. Однако на 2020 год прогноз повышен на 0,2 процентного пункта – до 2,1%.

Из доклада следует, что в еврозоне прогнозы по росту экономики на 2019 и 2020 годы понижены на 0,2 и 0,1 процентного пункта – до 1,2% и 1,4%. В качестве факторов ухудшения прогнозов отмечены «вторичные эффекты от торговой напряженности между США и Китаем», старение населения и низкая производительность труда в развитых экономиках.

Между тем, МВФ повысил оценку роста ВВП Украины на 2019 год до 3%.

Ранее глава МВФ предупредила о рисках для мировой экономики.