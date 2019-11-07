Эксперт оценил обнаружение в США нового штамма ВИЧ

Новый штамм ВИЧ не грозит новой эпидемией, но создает проблему при диагностике и поиске вакцины, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД Вадим Покровский.

Ученые впервые почти за 20 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека – ему присвоили подтип L. Новый вид ВИЧ обнаружили у трех жителей Демократической Республики Конго.

«Сейчас большинство штаммов ВИЧ хорошо изучены. Что касается штамма подтипа L – он обнаружен у очень маленького количества людей, именно поэтому его не выявляли ранее. Думаю, он не имеет большого значения в эпидемии. Конечно, вирус мутирует, но превратиться в какой-то более страшный не может», – говорит Покровский.

По словам главы ВИЧ-центра, открытие нового подтипа вируса осложняет ситуацию: теперь нужно будет учитывать новый штамм при диагностике и создании вакцины. Тем не менее это чисто техническая проблема, которая в будущем легко разрешится.

По данным Роспотребнадзора, за 2018 год в России вирусом иммунодефицита человека заразилось на 800 человек меньше, чем в 2017-м. При этом доля заразившихся при гетеросексуальных контактах выросла практически на 2%. Покровский уверен, что в первую очередь нужно бороться с проблемой распространения ВИЧ, а во вторую – его лечением.