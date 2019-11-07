В США обнаружили новый штамм ВИЧ

Группа американских ученых впервые за почти 20 лет обнаружила новый штамм ВИЧ, сообщил телеканал CNN.

Новый штамм – часть группы М вида ВИЧ-1. У ВИЧ существует много разных подтипов или штаммов. Как и другие вирусы, он может меняться и мутировать со временем. Это первый новый штамм группы М, обнаруженный после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов, передает РИА «Новости».

Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.

«Это может быть действительно вызовом для диагностических тестов», – заявила старший научный сотрудник корпорации Мэри Роджерс.

Ее компания тестирует более 60% мировых запасов крови, и им необходимо искать новые штаммы и отслеживать существующие.

По словам директора национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, «нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом». «Немного людей этим заражены. Это аномалия», – заявил ученый.

Чтобы объявить о существовании нового подтипа, ученым нужно найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй случай были обнаружены в ДРК в 1989 и 1990 годах. Третий – в 2001 году, также в ДРК.

Напомним, в октябре Роспотребнадзор назвал наиболее частые симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии у человека ВИЧ-инфекции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД