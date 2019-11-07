Стали известны сроки передачи флоту АПЛ проекта 949А «Томск»

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Отказ Европы от Visa и Mastercard выгоден системе «Мир»

ЕС пошел вслед за Россией и Китаем против американских Visa и MasterCardФото: Андрей Гордеев/ТАСС
Европа вслед за Китаем и Россией создает собственную платежную систему. Она составит конкуренцию господствующим в ЕС американским Visa и MasterCard. Уход России и Китая от американской зависимости понятен и логичен. Однако ЕС не подвергался санкционному или торговому давлению. Но Брюссель все равно идет против США. И это может оказаться полезным для российской платежной системы. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык, и даже не только про русскую культуру – а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Господство либералов разваливает Канаду

Многие жители Канады категорически недовольны своим правительством - и готовы даже добиваться независимости своих регионовФото: Peter Pawlowski/Reuters
Идеи сепаратизма вспыхивают в самых неожиданных местах планеты. Такое впечатление, что богатейшие регионы – Каталония, Калифорния, Шотландия – стремятся поскорее соскочить с тонущего корабля национальной экономики. Теперь о выходе из состава Канады задумались в двух наиболее процветающих провинциях страны. Как это произошло? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
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Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно-единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...
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Кто выиграл великую газовую войну

Дмитрий Родионов, политолог
Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...
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    Совместная победа Газпрома, Москвы и Берлина

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      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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              Стали известны сроки передачи флоту АПЛ проекта 949А «Томск»

              7 ноября 2019, 08:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Минобороны в 2020 году подпишет контракт на ремонт атомной подлодки проекта 949А («Антей») «Томск», субмарина будет передана Тихоокеанскому флоту в 2021 году, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

              «В следующем году мы планируем заключить контракт на ремонт атомного подводного крейсера проекта 949А «Томск» со сдачей лодки в 2021 году», – передает ТАСС слова криворучко в ходе посещения Северо-Восточного ремонтного центра (г. Вилючинск).

              Он отметил, что главной задачей 2019 года для завода стала модернизация малого ракетного корабля проекта 1234.1 «Смерч»: была обновлена система управления вооружением, установлены новые двигатели.

              «Но, пожалуй, основным элементом модернизации стало оснащение корабля противокорабельным ракетным комплексом «Уран», что значительно повысило боевые возможности по уничтожению надводных кораблей», – сказал Криворучко.

              Он добавил, что Минобороны планирует заказать модернизацию дополнительной партии из трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

              «Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идет о трех таких кораблях. По ее итогам их срок службы будет продлён на восемь лет с возможностью его продления ещё на восемь лет после заводского ремонта», – передает РИА «Новости» слова Криворучко.

              Он пояснил, что при принятии соответствующего решения работы займут пять лет. Проект модернизации 1234.1 предусматривает замену стоящих на вооружении этих кораблей ракетных комплексов «Малахит» на современные системы «Уран», при этом число пусковых установок будет увеличено с 6 до 16. Радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей «Титанит» заменят на современную станцию КРС-27 «Минерал». Кроме того, на корабли будет поставлена артиллерийская установка нового поколения АК-176МА.

              «В результате этих преобразований боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличены более чем в три раза», – отметил Криворучко.

              Напомним, в сентябре 2013 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что, на лодке К-150 «Томск» произошло возгорание обшивки лодки, при этом оборудование корабля не пострадало. Предполагаемая причина - нарушение мер безопасности при проведении работ.

              В результате инцидента никто не пострадал.

              АПЛ «Томск» была передана на завод «Звезда» в 2009 году, «в те же сроки с нее сняты все вооружения».

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