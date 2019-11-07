Опубликовано видео драки Ляшко с депутатом от партии Зеленского

Драка депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Андрея Геруса с лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко попала на видео.

Как передает телеканал РЕН ТВ, драка произошла в киевском аэропорту «Борисполь». По словам самого Геруса, причиной нападок Ляшко стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России.

На кадрах видно, как Ляшко нападает на оппонента, обвиняя его в «работе» на Россию и незаконном, по его мнению, нахождении в зале официальных делегаций аэропорта.

Напомним, ранее в четверг Герус заявил, что «забытый всеми» бывший парламентарий Ляшко устроил в аэропорту Киева провокацию.

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