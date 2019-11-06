Экс-замглавы петербургского УФСИН обвинен в получении взятки

Бывшему заместителю начальника Главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко предъявлено окончательное обвинение по делу о получении особо крупной взятки при строительстве самого большого в Европе СИЗО «Кресты-2».

«Обвинение по делу о взятке предъявлено ему в окончательном виде», – сообщил его адвокат Ян Стецкевич, передает ТАСС.

Напомним, летом 2019 года Сергей Мойсеенко был задержан по подозрению в получении взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2». Причем задержание прошло у здания Ленинградского областного суда сразу после освобождения из-под стражи по другому делу – об убийстве сотрудника управления ФСИН.

Однако ранее в среду суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве.

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