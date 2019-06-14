Бывшего замглавы УФСИН по Петербургу и области задержали по подозрению во взятке

Бывший заместитель главы Главного управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко был задержан по подозрению в получении взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2», сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мойсеенко задержан у здания Ленинградского областного суда после оглашения оправдательного вердикта по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН. Он является подозреваемым в получении взятки при строительстве СИЗО в Колпино», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в сентябре 2017 года был задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов по подозрению в должностных преступлениях. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Тогда же была арестована предпринимательница Марина Дюкова, в ноябре 2018 года ее приговорили к 2,5 годам колонии за преступный сговор с Коршуновым.