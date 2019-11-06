Суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы петербургского УФСИН

Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН.

«Оправдательный приговор отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд», – сообщил адвокат Мойсеенко Ян Стецкевич, передает ТАСС.

Убитый сотрудник регионального управления ФСИН Николай Чернов курировал строительство крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты».

Напомним, летом 2019 года Сергей Мойсеенко был задержан по подозрению в получении взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2».