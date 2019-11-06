В США рассказали о пристальной слежке американского подводного флота за Россией

Подводный флот ВМС США отслеживает деятельность России в Средиземном море, заявил ведущий канала ABC News Дэвид Мьюир, который сутки провел на атомном подводном крейсере «Флорида».

По его словам, ВМС США пристально наблюдают за «активностью» Москвы в Средиземноморье, передает RT.

«Мы здесь далеко не одни. Россияне очень активно работают, а мы тоже активно работаем вслед за ними», – рассказал Мьюиру контр-адмирал Уильям Хьюстон, заместитель командующего 6-м флотом американских ВМС.

Подлодка «Флорида» несет боевое дежурство в восточном районе Средиземного моря. Мьюир был на ней во время «секретного задания» в понедельник, отмечается в материале ABC News.

«Флоридой» управляет команда из 160 человек. Она несет на борту более 100 ракет «Томагавк», семь из которых постоянно готовы к запуску. Подлодка может совершать погружения длительностью от 90 до 120 дней с помощью ядерного реактора. Также у нее есть восемь торпед для самообороны. Подводный ракетный крейсер всегда готов в случае необходимости принять на борт спецназ ВМС США, отмечается в статье. В одном из отсеков для них хранится арсенал оружия.

«Подлодка представляет собой лабиринт из узких коридоров и люков – матросам даже спать приходится между ракетами», – рассказал Дэвид Мьюир.

По его словам, ВМС США отправили подлодку в регион для того, чтобы «уравновесить наращивание Россией сил в Сирии».

«Россия продемонстрировала готовность применять ракетные удары с подлодок и в Черном море, уничтожая цели в Сирии – а теперь они, получается, уже здесь, в Средиземноморье?» – задал Мьюир вопрос контр-адмиралу.

«Именно так, они здесь, и мы очень-очень пристально за ними наблюдаем. Мы каждый божий день за ними следим», – ответил Хьюстон.

По словам ведущего, Москва недавно «поиграла своими подводными мышцами» в Баренцевом море, до этого испытала новую баллистическую ракету морского базирования. Именно в связи с этим «Флорида» оказалась в Средиземноморском регионе.

В конце октября норвежские СМИ заявили, что целая группа российских подлодок Северного флота провела крупнейшую со времен окончания холодной войны «подводную спецоперацию». Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

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