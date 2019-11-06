России предсказали инфляцию по итогам 2019 года в 3%

Инфляция в России в 2019 году составит 3 – 3,3%, следует из данных прогноза Минэкономразвития.

В ноябре инфляция в России ускорится до 0,3% с октябрьских 0,1%, однако в годовом выражении замедлится до 3,5 – 3,6%.

Ранее Минфин сообщил о рекордном росте доходов бюджета.