Минфин сообщил о рекордном росте доходов бюджета

Повышение ставки НДС с текущего года увеличит бюджет на 2 трлн рублей, что является рекордным показателем роста доходов, следует из проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года.

Так, по данным ведомства, в 2020-2022 годах федеральный бюджет получит более 2 трлн рублей от повышения ставки НДС до 20%, которое вступило в силу с этого года: в 2020 году – 639 млрд рублей, в 2021-м – 686 млрд рублей, в 2022 году – 737 млрд рублей, пишет РБК.

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

Таким образом, рост дополнительных поступлений исключительно от повышения ставки НДС (более 7% ежегодно в 2021 и 2022 годах) превысит инфляцию (по 4% ежегодно), то есть эти дополнительные доходы будут расти в реальном выражении.

В Минфине подчеркнули, что повышение НДС уже вызвало рекордный рост доходов в текущем году, но полный эффект стал заметен только со второго квартала.

Базовая ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%.