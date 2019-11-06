Против мэра Киева Кличко возбудили дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о возможной госизмене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко во время застройки столицы, сообщили в пресс-службе НАБУ.

Дело открыто после решения Антикоррупционного суда, которое было принято 18 октября, передают «Украинские новости».

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», – заявили в НАБУ.

Ранее Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело по факту возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по статьям о злоупотреблении служебным положением, получении неправомерной выгоды, хищении госсредств, государственной измене и других преступлений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как недвижимость в Киеве довела Виталия Кличко до дела о госизмене.

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