Адвокаты устроившего бойню солдата решили добиваться переквалификации

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, будет добиваться переквалификации дела по статье об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта, сообщил адвокат Шамсутдинова Саид-Магомед Чапанов.

«Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идет о том, что [Шамсутдинов] избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье. По ч. 2 ст. 107 («Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта»)», – передает ТАСС слова Чапанова.

Ранее Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По словам Чапанова, Шамсутдинов раскаивается в содеянном.

«Он дает правдивые показания, он в содеянном полностью раскаивается», – сказал адвокат.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое.

Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

После инцидента министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.

Отец Шамсутдинова Салим рассказал, как посетил сына в СИЗО, а также назвал причины трагедии.