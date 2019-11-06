СПЧ, ОП и «Русфонд» договорились о сотрудничестве в области донорства костного мозга

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Общественная палата (ОП) и благотворительный фонд «Русфонд» подписали меморандум о совпадении интересов в вопросах донорства костного мозга.

Подписи на документе поставили председатель СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель секретаря ОП России Вячеслав Бочаров и президент «Русфонда» лауреат Государственной премии России Лев Амбиндер, сообщает РАПСИ.

«Сегодня большой день. Впервые мы подписываем соглашение о единстве интересов в развитии донорства костного мозга в стране, которое невозможно без участия гражданского общества. Но я смотрю на проблему шире, речь идет о развитии отечественного здравоохранения в интересах больных детей. Прежде всего, «Русфонд» не подменяет государственный бюджет, а дополняет его. Мы с 2010 года стали финансировать восемь государственных регистров РФ», – сказал Амбиндер.

Первым совместным проектом в области донорства костного мозга станет просветительская экспедиция «Совпадение». Участники экспедиции в течение года собираются объехать около сотни городов и сел в пяти федеральных округах (Центральном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском), чтобы рассказать о донорстве костного мозга, а также помочь добровольцам вступить в национальный регистр. В команду экспедиции войдут профессиональные рекрутеры-лекторы, которые подробно расскажут гражданам о феномене донорства костного мозга.

«В рамках сотрудничества в области донорства костного мозга пройдет просветительская экспедиция «Совпадение». Результатом экспедиции должно стать увеличение базы Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова на 20 тысяч человек. Русфонд возьмет на себя расходы по проведению анализа крови, который позволит определить фенотип донора для включения в базу», – сообщили в пресс-службе «Русфонда».

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