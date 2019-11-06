«Язь» поддержал осужденного за выращивание конопли профессора-рыболова

Конопля является хорошей приманкой для рыбы – это абсолютная истина, так что доводы осужденного за выращивание растения московского профессора-рыболова выглядят правдоподобно, заявил газете ВЗГЛЯД известный рыболов и телеведущий Виктор «Язь» Гончаренко.

Ранее суд в Рязанской области приговорил 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии Николая Рябова к условному сроку в 3 года и 8 месяцев за выращивание и хранение конопли на своем участке. По словам профессора, он никогда не употреблял её лично, а использовал в качестве приманки для ловли рыбы, смешивая с овсяной кашей.

«Конопля - это обыкновенное растение, которое произрастало и делалось по всей Руси. Никто не наркоманил, никто не злоупотреблял этим. Из конопли делали пеньковую веревку. Конопля, естественно, является прекрасной приманкой для рыбы. Поэтому этот человек совершенно правильно говорит», - заявил Гончаренко.

Во время рассмотрения дела суд принял во внимание признание и раскаяние подсудимого. Профессор является почётным работником высшего профессионального образования, награждён за доблестный труд в ВОВ и имеет группу инвалидности. Причем в 2018 году Рябова уже привлекали по подобной статье – и тогда он получил 2 года условно.