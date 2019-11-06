Казахстан решил оптимизировать стоимость проекта «Байтерек»

Казахстан планирует оптимизировать стоимость проекта «Байтерек», создаваемого на космодроме Байконур, заявил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.

«С учетом как раз сентябрьской встречи россияне предложили вариант не пилотируемый, это повлияло на стоимость проекта, сейчас мы уточняем стоимость проекта и заново будем вносить технико-экономическое обоснование в сторону снижения, оптимизации», – передает РИА «Новости» слова Нургужина.

Он рассказал также, что протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года.

«Этот вопрос мы прорабатываем с администрацией президента, но для того, чтобы переименовать – речь идет о изменении названия проекта КРК «Байтерек» на КРК «Назарбаевский старт» – это надо в межправительственном соглашении внести изменения и этот проект протокола находится на стадии проработки. Если у нас внутри не будет каких-то возражений от администрации президента, то к концу года этот протокол будет подписан», – сказал Нургужин.

Он пояснил, что этот вопрос, в том числе, будет рассмотрен парламентом Казахстана.

Напомним, 7 сентября президент России Владимир Путин предложил назвать строящийся совместный российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В конце сентября в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики рассказали, что Казахстан рассматривает вопрос переименования строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

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