Эксперт назвал закон о предустановке ПО защитой от дискриминации российских разработчиков

«Этот законопроект – скорее, некая подстраховка, намек производителям техники о том, что не стоит дискриминировать российских разработчиков. Соломка на случай непредвиденных падений», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель ассоциации онлайн-кинотеатров Алексей Бырдин, комментируя принятый в первом чтении закон о предустановках отечественного ПО.

По мнению Бырдина, у российских онлайн-кинотеатров сейчас нет острых проблем с предустановкой своих сервисов на операционные системы, на Smart-TV, на мобильные устройства. «Каждый производитель этих устройств и систем понимает, что их платформы надо насыщать различными легальными видео-сервисами. В этом смысле производители техники и наши сервисы прекрасно друг с другом договариваются», – сказал он.

Бырдин отмечает, что все предустановки пока происходят в рамках маркетингового сотрудничества между платформами и производителями техники. Так, например, онлайн-кинотеатр «IVI» достаточно продуктивно сотрудничает с производителем бытовой техники «LG».

«В нескольких последних поколениях телевизоров «LG» в поиск интегрирована условная «кнопка», которая сразу включает онлайн-кинотеатр «IVI» – Smart TV. Это отличная предустановка, которая говорит о здоровом уровне сотрудничества российских онлайн-кинотеатров и зарубежных производителей техники», – подчеркивает Бырдин.

Однако некоторые сервисы находятся отнюдь не в дружеских и взаимовыгодных отношениях с платформами и нашими разработчиками приложений, так что законопроект в большей степени как раз направлен на соблюдение их интересов, отметил руководитель ассоциации.

«Мы все помним проблему, с которой столкнулся Яндекс, – некоторые производители телефонов наотрез отказались ставить его браузеры, отдавая предпочтение сервисам Google. Конечно, Яндекс напрягся и на уровне ФАС России эту ситуацию обжаловал, что привело к штрафу для Google. Не факт, что мы не столкнемся с подобной ситуацией, – напомнил собеседник. – Сейчас принят в первом чтении закон, который должен сделать в целом такую ситуацию недопустимой».

Как сообщал ТАСС, Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Законопроектом предлагается определить, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV.

Перечень товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для таких товаров, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются правительством РФ.

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