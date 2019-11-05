Власти Украины решили уволить занимавшегося делом Байдена прокурора

До конца года уволят украинского прокурора Константина Кулика, который занимался делом Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, сообщили источники.

Кулик пропустил обязательный для сотрудников офиса генпрокурора Украины экзамен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Глава ведомства Руслан Рябошапка уже выгнал свыше 400 прокуроров, некоторые из них также не стали проходить экзамен, который назвали «чисткой». Они считают, что экзамен проводится, чтобы укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского над прокуратурой.

В 2019 году Кулик представил отчет о деятельности Хантера Байдена на Украине. Кулик отвечал за расследование в отношении компании Burisma (Байден-младший входил в ее совет директоров). Кроме того, он встречался с Рудольфом Джулиани, адвокатом президента США.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

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