Boeing сел в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности

Самолет Boeing 737, летевший из Франкфурта в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы.

«Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 17.17 мск. Посадка прошла благополучно», – сказал представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на борту находились 154 человека, никто из них не пострадал.

Как рассказал источник в экстренных службах, при подлете к Москве командир воздушного судна сообщил о неполадках. «По предварительной информации, сработал датчик неисправности гидросистемы самолета», – сказал собеседник агентства, передает ТАСС.

На прошлой неделе самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в Тюмени. Предполагалось, что у авиалайнера при взлете отказал двигатель, однако позднее выяснилось, что силовой агрегат продолжал работу. На борту находились 80 человек. Пассажиры отмечали грамотную работу экипажа во время инцидента.

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