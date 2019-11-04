В Киеве заявили о попытках свержения Зеленского

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о планах ряда политиков использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» также отметила, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.

Сама Лукаш также считает, что данный «путь к миру» будет непопулярным и не найдет поддержки у всех украинцев, но призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.

«Безусловно, будут кричать, безусловно, будут шатать... но раскачивают же не потому, что разведение, а потому, что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный – капитуляция», – заявила экс-министр.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского провели по коридору обладминистрации Тернополя под крики радикальных националистов «Ганьба», видеозапись опубликовали в соцсетях.

Стороны конфликта в Донбассе 29 октября приступили к разведению сил и средств в Золотом. После этого в Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

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