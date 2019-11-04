Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом «Формулы-1»

Британский гонщик из команды Mercedes AMG Petronas Motorsport Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира по автогонкам «Формула-1».

Гран-при США завершилось победой финна Валттери Боттаса (Mercedes), Хэмилтон пришел вторым, третьим финишировал голландский пилот Макс Ферстаппен (Aston Martin Red Bull Racing), передает ТАСС.

В результате Хэмилтон досрочно стал победителем в чемпионате – хотя в сезоне должны пройти еще две гонки, соперникам уже не удастся догнать британца по очкам,

Это уже шестой чемпионский титул Хэмилтона. По их числу он обогнал аргентинца Хуана Мануэля Фанхио и уступает немцу Михаэлю Шумахеру, на счету которого семь чемпионских титулов, передает РИА «Новости».

Напомним, Mercedes досрочно шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.